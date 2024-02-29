Путин рассказал о перспективах вооружения российской армии

В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ рассказал Президент России Владимир Путин.

«То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, всё сделано или завершается эта работа», - прокомментировал он.

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

По словам Президента, эти системы подтвердили свои высокие, уникальные характеристики.

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается и о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем», - заключил Владимир Путин.