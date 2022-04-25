Путин рассказал о нарушениях международного права с украинской стороны

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил о грубейших нарушениях норм международного права на Украине.

«В ходе спецоперации выявились массовые нарушения, факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права», – сказал глава государства.

Он отметил, что речь идет о таких жестоких преступлениях, как убийство мирных жителей, использование людей, включая детей, в качестве «живого щита».

По словам Путина провокации в адрес вооруженных сил РФ зарубежными СМИ и соцсетями также требуют тщательного разбирательства.

«А также безусловно необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации», – подытожил российский лидер.

Глава государства обратил внимание на необходимость привлекать к ответственности людей, которые стремятся дестабилизировать российское общество, разжигать ненависть и незамедлительно реагировать на распространение в интернете «радикальной идеологии», фейков и подготовку незаконных акций, которые часто организуются из-за рубежа.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, после чего страны Запада начали ужесточать ограничения против России.