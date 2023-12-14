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Путин ответил журналисту «Татар-информа» о целях России на саммите БРИКС в Казани
Задача России, как председателя БРИКС в 2024 году, показать, что в мире есть достаточно серьезных сил, которые не хотят жить по неписанным правилам, навязываемым недружественным Западом, а по тем, которые прописаны в ООН. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», сообщил Президент страны Владимир Путин.
«Речь идет о тех странах, которые руководствуются своими интересами и своих партнеров, никому ничего не навязывают, не создают военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Этому будет посвящена работа России как председателя БРИКС в будущем году», - заметил Президент во время ежегодной прямой линии.
Напомним, что саммит БРИКС в рамках российского представительства в организации пройдет в Казани. Предложение провести событие в столице Татарстана принадлежит Президенту РФ Владимиру Путину.
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