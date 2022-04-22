Путин рассказал Мишелю о ходе спецоперации и защите населения Донбасса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили ход спецоперации на Украине, в частности защиту и эвакуацию мирных жителей, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин рассказал, что Россия принимает ряд мер для защиты населения, в том числе открывая гуманитарные коридоры и объявляя режим тишины для эвакуации населения. Кроме того, всем сложившим оружие «военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью».

В частности, Россия отменила штурм промзоны завода «Азовсталь». Решение было принято по соображениям гуманности, подчеркнул Президент РФ.

Путин отметил, что Брюссель мог бы заставить Киев прекратить массированные обстрелы Донбасса, а также предостеречь его от грубых нарушений норм международного гуманитарного права. В то же время ряд представителей ЕС «безответственно заявляют» о необходимости решения конфликта военным путем, а страны союза потворствуют русофобии в самых разных сферах, включая спорт и культуру.

В свою очередь, Шарль Мишель предложил российскому лидеру вступить в прямой диалог с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, Президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого, во время телефонного разговора обсуждалось обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.