Путин рассказал летчицам, что почти перестал употреблять алкоголь

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова рассказал, что старается не употреблять алкоголь, особенно крепкие напитки. Видео беседы опубликовано на сайте Кремля.

«Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну, уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — заметил глава государства, которого курсантки попросили рассказать о секретах его крепкого здоровья.

«Очень хорошая процедура (вам, как офицерам, это важно) — это закаливание. Горячий и холодный душ или контрастные ванны. Самое эффективное средство — закаливание», — посоветовал молодым летчицам Путин.

Кроме того, российский лидер поделился воспоминаниями, как в годы юности закалялся в Ленинграде он сам. Семья будущего Президента жила в коммуналке, где не было ванны, и он выходил зимой во двор и обтирался там снегом.

«Я к тому, что, если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье — это важное дело», — подчеркнул Владимир Путин. Он уточнил, что в его случае состояние здоровья имеет не только личное, но и государственное значение, и пожелал собеседницам быть «здоровыми, красивыми и успешными».

Президент России также порекомендовал летчицам заниматься спортом, охарактеризовав его как «самое главное средство поддержания формы». При этом он не без самоиронии отметил, что всегда в таких случаях дает подобный совет — уделить внимание спортивным упражнениям.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в ходе встречи Президент признался, что полет на ракетоносце Ту-160М, совершенный в феврале в Казани, не был запланирован, и перечислил летательные аппараты, на которых он летал.