Путин рассказал, как сделал «бочку» на Су-27 и летал на Су-25 и Ту-160

Президент Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова рассказал, на каких летательных аппаратах он летал. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«Если по-настоящему пилотировал, то только „этажерку“, летал вместе с журавлями. Но и там надо было учиться, потому что небо — дело серьезное <...> Там я пилотировал, — рассказал глава государства. — На чем я летал — на штурмовике Су-25, потом на Су-27, истребителе, на Ту-160, потом на Бе-200 — пожары тушили. Ничего не пилотировал, естественно, хотя это было все полезно, интересно. Надо было понять, что это такое. Всегда надо понимать что это такое, руками потрогать. Тогда будешь лучше ориентироваться в том, что происходит».

По мнению Путина, самая сложная служба у штурмовиков — очень большая перегрузка на организм, из-за чего эффективно двигаются только кисти рук.

«Единственный элемент управления, можно сказать, был на Су-27, когда командир предложил мне сделать бочку. Это я сделал сам. „Передаю управление, плавно, резкие движения делать не нужно, рычаг управления вправо перераспределяйте“. Это я сделал сам. Перевернулись, всё спокойно. Машина очень мощная. Ну он так и сказал: „Машина мощная. Очень послушная, управляемая. Спокойно делайте“», — рассказал Путин.

Он также поделился впечатлениями от полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 в 2005 году.

«На Ту-160 пять часов мы летали. Это восторг. Конечно, тоже особые ощущения, незаметный переход на сверхзвук. Даже не слышно этого щелчка. На земле слышно, а в самолете не слышно», — отметил Президент.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Президент признался, что полет на ракетоносце Ту-160М, совершенный в феврале в Казани, не был запланирован. Он объяснил, что ему было интересно сравнить модернизированный самолет с прежней машиной.