Путин рассказал Карлсону историю, связанную с документами Богдана Хмельницкого

Российский Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту США Такеру Карлсону об истории, когда Богдан Хмельницкий просил забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя.

Историю Путин начал с самого создания Руси в 862 году. Тогда пригласили в Новгород князя Рюрика. Позже было княжение его брата Олега в Киеве. То есть, по словам Президента, Россия начала развиваться с двумя центрами: в Киеве и в Новгороде.

988 год ознаменовался Крещением Руси, а также запомнился сложным периодом в связи с наследием престола. В результате раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи. Потом центром Руси стала Москва и Российское государство начало складываться. Однако Киев в тот момент, как и в целом южная часть русских земель, потянулась центру в Европе - Великому Литовскому княжеству. Позже эти земли оказались в составе Польско-Литовского государства. Жители тогдашней Польши относились к той части русских земель достаточно жестко и люди стали писать письма в Варшаву, пытаясь отстоять свои права. Последнее происходило «в 1654 году или чуть раньше даже», уточняет Президент.

Однако Варшава ничего не ответила, якобы дав понять, что «отвергает требования» и «жалующиеся» побежали к Москве, мол, «заберите к себе». В качестве доказательств сказанного Путин и передал те самые документы от Богдана Хмельницкого, который в то время контролировал власть в так называемой «современной Украине» (а тогда: просто часть русских земель).

Хмельницкий сообщал в одних своих письмах, что части русских земель требуют от Варшавы соблюдения их прав, а в других (когда в Варшаве отказали) – просит Москву «взять их к царю».

Копии этих документов на русском языке Путин передал Такеру со словами «На добрую память… потом переведёте на английский язык».

Продолжая историю, Путин рассказал, что Москва согласилась принять «ту самую часть земель» не сразу – в то время московские власти исходила из того, что начнется война с Польшей. Однако в 1654-м Земский собор решил принять в состав Московского царства вышеупомянутые земли. Потом уже была война с Польшей, но после заключения мирного договора все левобережье Днепра и Киев в частности стало Россией. Польша же взяла под контроль всё правобережье Днепра, закончил рассказ российский лидер.

Подробнее о том, что еще говорил Путин на интервью с Такером, читайте в материале «Татар-Информа».