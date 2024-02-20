Путин рассказал, каким будет послание Федеральному Собранию

В предстоящем послании Федеральному Собранию прозвучат задачи России на ближайшие шесть лет, заявил Президент Владимир Путин.

«В связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному Собранию. Ну, это не просто разговор, это постановка задач, которые мы, конечно, стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом политического календаря, внутриполитического, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — заявил он на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Ранее в Кремле заявили, что послание Президента ФС состоится 29 февраля.