Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин рассказал, каким будет послание Федеральному Собранию
В предстоящем послании Федеральному Собранию прозвучат задачи России на ближайшие шесть лет, заявил Президент Владимир Путин.
«В связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному Собранию. Ну, это не просто разговор, это постановка задач, которые мы, конечно, стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом политического календаря, внутриполитического, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — заявил он на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Ранее в Кремле заявили, что послание Президента ФС состоится 29 февраля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»