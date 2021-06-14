Путин рассказал, какие вопросы обсудит на встрече с Байденом

У России и Соединенных Штатов имеется ряд вопросов, по которым необходимо провести «сверку часов», определить пути для их решения, обозначить позиции каждой из сторон. Об этом в интервью телеканалу NBC рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«У нас все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на это время полеты над Швейцарией будут ограничены.