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Ру Тат
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Общество
21 октября 2022  14:31

Путин рассказал о своем понимании пути к победе над алкоголизмом

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С алкоголизмом нужно бороться не запретами, а предоставлением людям возможности заниматься саморазвитием и интересным для них делом, и это решаемая проблема. В этом убежден Президент РФ Владимир Путин. сообщает пресс-служба Кремля.

«Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты. Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается – у вас это тоже, наверняка, можно и нужно решать», — заявил глава государства на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Ранее медицинский психолог рассказала «Татар-информу», почему некоторые люди находят спасение от стресса в алкоголе и чем это чревато. 

 

 

#Владимир Путин #алкоголизм
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