Психолог: «Сначала алкоголь глушит стресс, потом становится его причиной»

Порой татарстанцы находят спасение от стресса и тревожности в алкоголе. Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера, медицинский психолог Лилия Зайцева объяснила «Татар-информу» почему это опасно.

По ее словам, алкоголь лишь создает иллюзию того, что проблемы исчезли, откладывает их, замораживает. Но ситуация не резрешается, вместо этого появляется зависимость.

Медицинский психолог добавила, что большинству пациентов наркодиспансера понадобилась помощь специалистов именно после того, как они пытались залить стресс алкоголем.

«Все начинается с того, что люди с помощью алкоголя решают свои стрессовые ситуации. Но нужно учитывать фактор наследственности. Есть категория людей, которым пить нельзя ни в коем случае: если один из родителей страдал алкоголизмом, такому человеку достаточно даже однократного употребления, чтобы запустить биохимические процессы формирования зависимости. Если человек выпивает спиртное, чтобы справиться со стрессом, он попадает в замкнутый круг: само употребление алкоголя уже усиливает стресс, имеющийся в организме, и запускается механизм зависимости», – объяснила специалист.

Лилия Зайцева добавила, что особенно это опасно для женщин, для которых стресс и конфликты – основной фактор возникновения зависимости. Вначале алкоголь помогал им заглушить переживания, со временем он становится их причиной.

«В первые несколько раз алкоголь помогает всем. В наркологии есть понятие ’’розового употребления’’. Этим термином обозначают начальный период употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, когда возникает ощущение, что они помогают человеку стать раскрепощенным, чувствовать уверенность в себе, повышают работоспособность», – заметила специалист.

По ее словам, именно этот период усложняет процесс лечения алкоголизма. Потому что мозг зафиксировал мнимый положительный эффект, и из-за этого сложно увидеть реальную картину.

«Поэтому я с уверенностью могу сказать, что на начальных этапах большинству моих пациентов алкоголь помог справиться со стрессом, но именно этот факт и сделал их пациентами наркодиспансера», – заметила она.

Медицинский психолог заметила, что сейчас мы живем в непростое время, когда главные точки опоры психологического здоровья: стабильность, безопасность, постоянство – неустойчивы.

«Самостоятельно справиться со стрессом и тревожностью практически невозможно. Поэтому обязательно нужно обращаться за помощью к психологу. Почувствовали ощущение дискомфорта и что-то в жизни происходит не так – нужно обратиться за помощью. Хотя бы для того, чтобы кому-то проговорить, увидеть ситуацию со стороны», – поделилась мнением Лилия Зайцева.

Психолог посоветовала тем, кому морально тяжело, не бояться обращаться в службы психологической поддержки.

«У нас в наркодиспансере можно получить бесплатную и анонимную помощь, проконсультироваться с дипломированными психологами. Главное не заниматься самолечением, не искать ответов в интернете. Обращайтесь к профессионалам, они несут ответственность за то, что говорят и советуют. А в сети много информации, которая может навредить», – заключила медицинский психолог.