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Путин рассказал, что решил увеличить выплаты раненным бойцам СВО по их просьбе
Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции заявил об увеличении выплат для раненых бойцов спецоперации. По его словам, он приказал сделать это задним числом некоторое время назад по просьбе самих военнослужащих.
«Когда мне это все докладывалось, я услышал, что ребята, которые за ранение получали три миллиона, получили четыре. Тогда мне пришла мысль, что остальные недополучили выплаты. Я приказал <...> выплатить задним числом еще по одному миллиону», — заметил российский Президент.
В ноябре глава государства подписал указ об изменении размеров выплат за ранения. Теперь военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается 3 млн рублей, с легкими — 1 млн рублей, иными — 100 тыс. рублей. За ранения, которые привели к инвалидности, выплачивается 4 млн рублей.
При этом, по оценке Владимира Путина, получившие ранения участники военной операции «хотят и готовы работать, у них глаза горят».
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