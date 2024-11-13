Путин подписал указ о выплатах отдельным категориям лиц в зависимости от увечий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: Правительству Российской Федерации определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до 3 млн рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом Президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии)», - указано в документе.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.

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