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Путин рассказал, что помогает справляться с нападками на Россию с разных сторон
С нападками на Россию с разных сторон помогает справиться чувство долга. Оно позволяет уверенно двигаться к поставленным целям. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.
«Что касается того, как справляться со стрессами и тем, что нас со всех сторон атакуют – чувство долга. За многие годы я приучил себя, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху», - поделился глава государства.
При этом поле зрения все еще должно оставаться широким, не забывая о главной цели, считает Путин.
«Нужно все понимать и анализировать, но нужно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен», - заключил Президент.
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