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Общество 14 декабря 2023 14:09

Путин рассказал, что помогает справляться с нападками на Россию с разных сторон

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С нападками на Россию с разных сторон помогает справиться чувство долга. Оно позволяет уверенно двигаться к поставленным целям. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.

«Что касается того, как справляться со стрессами и тем, что нас со всех сторон атакуют – чувство долга. За многие годы я приучил себя, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху», - поделился глава государства.

При этом поле зрения все еще должно оставаться широким, не забывая о главной цели, считает Путин.

«Нужно все понимать и анализировать, но нужно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен», - заключил Президент.

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