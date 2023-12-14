Путин рассказал, что помогает справляться с нападками на Россию с разных сторон

С нападками на Россию с разных сторон помогает справиться чувство долга. Оно позволяет уверенно двигаться к поставленным целям. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.

«Что касается того, как справляться со стрессами и тем, что нас со всех сторон атакуют – чувство долга. За многие годы я приучил себя, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху», - поделился глава государства.

При этом поле зрения все еще должно оставаться широким, не забывая о главной цели, считает Путин.

«Нужно все понимать и анализировать, но нужно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен», - заключил Президент.