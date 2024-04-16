Путин расширил страховые компенсации добровольцам Росгвардии

Добровольцы войск национальной гвардии России, участвующие в специальной военной операции на Украине, также будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные – в случае смерти военнослужащих. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Документ корректирует положения о компенсациях, которые прежде касались добровольческих формирований, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации». Новый указ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, которые служат в войсках национальной гвардии РФ, указывает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что добровольцев Росгвардии уравняли в льготах с добровольцами Минобороны. Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности. Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.