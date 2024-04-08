Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Добровольцев Росгвардии уравняли в льготах с добровольцами Минобороны
Добровольцы войск национальной гвардии России будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Речь идет в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности. Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.
Ранее Правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Такое удостоверение служит подтверждением статуса ветерана и права на получение полагающихся по закону социальных льгот.
В Правительстве РФ напомнили, что закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан Президентом 25 декабря 2023 года. Закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, какие получают добровольцы Минобороны.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников