Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин своим указом расширил функции фонда «Защитники Отечества». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, фонд теперь займется осуществлением международного сотрудничества по вопросам защиты прав участников специальной военной операции и их семей, информированием ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах и мониторингом уровня удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер социальной поддержки и помощи, а также иных услуг.

Кроме того, организация сможет перечислять средства, «полученные в виде добровольных имущественных взносов и пожертвований», а также из других внебюджетных источников, благотворительным и прочим организациям для оказания помощи бойцам СВО.

Помимо этого, для обеспечения деятельности фонда будет создана специальная информационная система. Его председателю придется представлять Президенту утвержденный наблюдательным советом ежегодный отчет о результатах деятельности организации.

Этим же указом председателем попечительского совета фонда «Защитники Отечества» вместо министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова назначен руководитель Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.

Наряду с этим произведены изменения в составе попечительского и наблюдательного советов фонда. В том числе в попечительский совет включен бывший Премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фонд «Защитники Отечества» взял на сопровождение более 2,5 тыс. татарстанцев.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.



Фонд «Защитники Отечества» создан и работает с 1 июня 2023 года, его основная задача — адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Председателем фонда является Анна Цивилева. Наблюдательный совет возглавляет первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.