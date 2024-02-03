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Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества»
Президент РФ Владимир Путин своим указом расширил функции фонда «Защитники Отечества». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В частности, фонд теперь займется осуществлением международного сотрудничества по вопросам защиты прав участников специальной военной операции и их семей, информированием ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах и мониторингом уровня удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер социальной поддержки и помощи, а также иных услуг.
Кроме того, организация сможет перечислять средства, «полученные в виде добровольных имущественных взносов и пожертвований», а также из других внебюджетных источников, благотворительным и прочим организациям для оказания помощи бойцам СВО.
Помимо этого, для обеспечения деятельности фонда будет создана специальная информационная система. Его председателю придется представлять Президенту утвержденный наблюдательным советом ежегодный отчет о результатах деятельности организации.
Этим же указом председателем попечительского совета фонда «Защитники Отечества» вместо министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова назначен руководитель Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.
Наряду с этим произведены изменения в составе попечительского и наблюдательного советов фонда. В том числе в попечительский совет включен бывший Премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что фонд «Защитники Отечества» взял на сопровождение более 2,5 тыс. татарстанцев.
Фонд «Защитники Отечества» создан и работает с 1 июня 2023 года, его основная задача — адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Председателем фонда является Анна Цивилева. Наблюдательный совет возглавляет первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
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