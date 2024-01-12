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Фонд «Защитники Отечества» взял на сопровождение более 2,5 тыс. татарстанцев
Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» взял на индивидуальное сопровождение более 2,5 тыс. ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом рассказала на заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель филиала Гузель Удачина.
Всего в фонд за 2023 год обратились примерно 6,7 тыс. человек, было рассмотрено более 11 тыс. вопросов. Среди основных тем обращений спикер назвала назначение мер социальной поддержки, организацию денежных выплат, оказание медицинской, психологической и юридической помощи.
Главной проблемой, по словам Удачиной, на данный момент остается получение документов о прохождении службы из воинских частей.
Гузель Удачина также напомнила, что фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года указом Президента РФ Владимира Путина. Представительство в Казани открылось в июле прошлого года. Подобного рода структур не создавалось в России ни после войны в Афганистане, ни после первой и второй чеченских кампаний.
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