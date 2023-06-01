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Путин раскрыл формулу успеха любого человека
Для успеха любого человека необходимо всего три составляющих: любовь к своей семье, к Родине и любимое дело. Этой универсальной формулой благополучия Президент РФ Владимир Путин поделился во время встречи с многодетными родителями в формате онлайн-конференции.
«Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум результата, а нужно стремиться к хорошим результатам, безусловно, нужно заниматься любимым делом. В моем случае, да и мне кажется, и практически в любом другом деле, неотъемлемой частью этого процесса является любовь к родине, к отечеству», – цитирует его РИА Новости.
Напомним, что также он рассказал участникам встречи о своем образе жизни и распорядке дня, отметив, что спит, в среднем, по шесть часов в сутки.
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