Путин раскрыл формулу успеха любого человека

Для успеха любого человека необходимо всего три составляющих: любовь к своей семье, к Родине и любимое дело. Этой универсальной формулой благополучия Президент РФ Владимир Путин поделился во время встречи с многодетными родителями в формате онлайн-конференции.

«Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум результата, а нужно стремиться к хорошим результатам, безусловно, нужно заниматься любимым делом. В моем случае, да и мне кажется, и практически в любом другом деле, неотъемлемой частью этого процесса является любовь к родине, к отечеству», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, что также он рассказал участникам встречи о своем образе жизни и распорядке дня, отметив, что спит, в среднем, по шесть часов в сутки.