news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
29 сентября 2022  20:17

Путин потребовал исправлять ошибки, допускаемые при частичной мобилизации

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин на оперативном заседании Совета безопасности РФ потребовал исправлять все ошибки, допускаемые при частичной мобилизации, и не допускать их впредь. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер констатировал, что от граждан поступает много вопросов по частичной мобилизации, и заметил, что все поручения уже даны, сформулированы и критерии. 

«Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно», — напомнил Путин.

Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки, добавил глава государства.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».

#Владимир Путин #мобилизация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100