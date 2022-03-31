Путин: Расчеты за газ в рублях усилят финансовую и экономическую стойкость России

Переход на расчеты в рублях с западными покупателями позволит России укрепить финансовую и экономическую устойчивость страны. Об этом на совещании, посвященном авиаотрасли, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли — это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия продолжит двигаться в данном направлении в рамках долгосрочного плана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Президент подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям.