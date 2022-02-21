Путин проводит большое внеочередное заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проводит большое внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет не о регулярных совещаниях с постоянными членами СБ РФ – ожидается выступление самого Президента РФ. Также возможны доклады и от других участников.

Также сегодня запланирована встреча главы государства с российскими параолимпийскими спортсменами по видеосвязи.

После российский лидер вернется к подготовке Послания Федеральному Собранию и проведет совещание по вопросам реализации поручений 2020 и 2021 годов.

«Далее у президента в продолжение подготовки к посланию [Федеральному собранию], будет совещание по вопросам реализации поручений, которые были даны по посланиям 2020 и 2021 годов», — сказал пресс-секретарь.

Глава государства начал проводить встречи по подготовке послания. 17 февраля Путин с Кабмином обсудил важные экономические вопросы.

Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил о том, что конкретная дата оглашения послания пока не определена.