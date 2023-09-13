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Путин провел встречу с губернатором Амурской области Орловым
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Показатели экономики у нас в регионе стабильны. По уровню валового регионального продукта у нас на протяжении пяти лет очень хорошая динамика <...> В этом году мы планируем 618 млрд ВРП получить», – доложил руководитель региона.
Орлов отметил, что показатель больше, чем в прошлом году, и привел для сравнения цифры за 2018-й – 334 млрд. По его прогнозам, в 2024-м уровень валового регионального продукта составит 670 млрд.
«У нас очень большой объем инвестиций в основной капитал, в этом году будет рекорд по инвестициям в основной капитал – 485 млрд рублей», – добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что Путин в Свободном посетил Амурский газоперерабатывающий завод.
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