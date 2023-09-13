Путин в Свободном посетил Амурский газоперерабатывающий завод

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод, расположенный в районе города Свободный. Российского лидера сопровождали его полпред в ДФО Юрий Трутнев, глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Амурской области Василий Орлов. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Доклады главе государства представили гендиректор «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев и гендиректор строящегося Амурского газохимического комплекса Алексей Верещагин.

Строительство предприятия ведется с октября 2015 года на территории опережающего развития «Амурская». На заводе перерабатывается газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». После пуска в эксплуатацию всех шести производственных линий проектная мощность составит 42 млрд кубометров переработки газа в год.

Фото: пресс-служба Кремля

После выхода на полную мощность завод ежегодно будет выпускать 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн СУГ и пр. Весь метан направляется в Китай по договорам долгосрочной поставки. Основным потребителем этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) будет Амурский газохимический комплекс. Гелий, очищенный почти до 100%, является одним из основных продуктов завода и востребованным элементом для высокотехнологичных сфер промышленности. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером.

Для эксплуатационного персонала Амурского газоперерабатывающего завода в Свободном строится жилой микрорайон «Алексеевский» на 5 тыс. жителей.