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Официальная хроника
10 мая 2022  22:42

Путин провел встречи с врио глав пяти российских регионов

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Президент России Владимир Путин провел встречи с врио глав пяти российских регионов. Расшифровки разговоров размещены на сайте московского Кремля.

Ранее днем стало известно, что пять российских губернаторов решили уйти в отставку. Затем глава государства подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав: Юрий Зайцев возглавил Марий Эл, Павел Малков — Рязанскую область, Александр Соколов — Кировскую, Роман Бусаргин — Саратовскую, Владимир Мазур — Томскую.

В беседе с каждым из них глава государства коротко упомянул об их прежней трудовой деятельности и задал несколько вопросов касательно новой области работы. Президент России обратил внимание новых руководителей на важность работы и тесный контакт с жителями регионов.

#Владимир Путин
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