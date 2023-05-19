Путин провел в Пятигорске встречу с главой Чечни

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел в Пятигорске отдельную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По данным пресс-секретаря главы государства, завтра, 20 мая, Путин намерен встретиться с руководителями других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Помимо Чечни, в СКФО входят еще шесть регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания и Ставропольский край.

Ранее в Пятигорске Президент России провел заседание Совета по межнациональным отношениям. «После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе», — уточнил Песков.

Как сообщал «Татар-информ», в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Президент назвал «недоумками» тех оппонентов, которые считают культурное и национальное многообразие России ее слабостью.