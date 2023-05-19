Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин провел в Пятигорске встречу с главой Чечни
Президент РФ Владимир Путин сегодня провел в Пятигорске отдельную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По данным пресс-секретаря главы государства, завтра, 20 мая, Путин намерен встретиться с руководителями других регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Помимо Чечни, в СКФО входят еще шесть регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания и Ставропольский край.
Ранее в Пятигорске Президент России провел заседание Совета по межнациональным отношениям. «После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе», — уточнил Песков.
Как сообщал «Татар-информ», в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Президент назвал «недоумками» тех оппонентов, которые считают культурное и национальное многообразие России ее слабостью.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»