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Политика 19 мая 2023 17:07

Путин назвал недоумками противников России с неоколониальным мышлением

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Противники России с неоколониальным мышлением считают, что культурное и национальное многообразие нашей страны – это ее слабость, однако они не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз, – отметил Президент. – А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением – недоумки на самом деле, – не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее».

Он заявил, что зря противники рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. По словам Путина, они не понимают, что в условиях внешней агрессии многонациональный народ России только крепнет.

Президент отметил, что сложная ситуация, которую переживает Россия, привела к консолидации общества.

#Владимир Путин
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