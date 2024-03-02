Путин провел телефонный разговор с Токаевым — обсуждались вопросы, начатые в Казани

Вопросы двусторонней повестки, в том числе совместные проекты, обсудили сегодня Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся в продолжение обмена мнениями в ходе встречи в Казани.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях», — отмечается в сообщении.

Токаев поделился мнением о речи, произнесенной Путиным перед Федеральным Собранием. Он полагает, что послание носило содержательный и программный характер.

В заключение стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений между государствами.

В пресс-службе казахстанского Президента отметили, что лидеры обсуждали эффективность продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики.

Напомним, что встреча в Казани состоялась 21 февраля, куда лидеры государств прибыли для участия в церемонии открытия «Игр будущего». В том числе Токаев выступил с предложением принять следующий мультиспортивный турнир в Казахстане.