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Политика 13 июня 2025 16:11

Канцелярия премьера Израиля сообщила о планах Нетаньяху поговорить с Путиным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести переговоры с рядом мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию премьера.

Как уточнили в канцелярии, глава израильского кабинета министров уже провел ряд телефонных бесед с международными партнерами.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции. В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании», — говорится в сообщении.

#Израиль #Владимир Путин #телефонный разговор
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