Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции, находящемся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова (генерал армии также является командующим Объединенной группировкой войск — прим. Т-и) и ряда военачальников», — цитирует федеральное агентство сообщение Кремля.

Перед началом совещания Герасимов, сопровождавший Путина, спросил у главы государства, каким временем располагает тот на встречу с военачальниками. «Сколько надо», — ответил Президент. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Россия 24».

На момент написания материала новость о совещании Владимира Путина с генералами на самом сайте Кремля отсутствует. До поездки в Ростов-на-Дону Президент России посетил Донбасс, прилетев на вертолете в Мариуполь.