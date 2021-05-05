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Ру Тат
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5 мая 2021  15:26

Путин проведет в Москве переговоры с лидером Таджикистана

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Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря главы государства на вопрос, запланирована ли отдельная встреча Путина и Рахмона.

Песков заявил также, что поездка Президента Таджикистана была запланирована и согласована еще до начала конфликта на киргизско-таджикской границе. При этом визита в Москву Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, по словам собеседника агентства, «пока в планах нет».

В вооруженных столкновениях на киргизско-таджикской границе, случившихся в конце апреля, погибли десятки людей с обеих сторон. Среди жертв много гражданских лиц.

путин владимир эмомали рахмон
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