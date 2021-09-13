Путин проведет совещание с руководством «Единой России» и Правительством

14 сентября Президент России Владимир Путин проведет совещание с руководством партии «Единая Россия» и Правительством. Как сообщает пресс-служба Кремля, на мероприятии планируется рассмотреть актуальные вопросы текущей повестки.

«14 сентября Президент России Путин проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии „Единая Россия“. Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», — отмечается в тексте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня глава государства посетит с рабочим визитом Нижегородскую область.