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13 сентября 2021  09:58

Путин посетит с рабочей поездкой Нижегородскую область

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С рабочей поездкой посетит 13 сентября Президент России Владимир Путин Нижегородскую область. Здесь в этот день пройдет основной этап совместных стратегических учений Вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2021». Учения состоятся на полигоне Мулино, сообщает пресс-служба Кремля.

Российские военные совместно с воинскими контингентами ряда стран отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны и др. В учениях примут участие Вооруженные силы Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

#военные учения #владимир путин #Нижегородская область #вооруженные силы
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