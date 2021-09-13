Путин посетит с рабочей поездкой Нижегородскую область

С рабочей поездкой посетит 13 сентября Президент России Владимир Путин Нижегородскую область. Здесь в этот день пройдет основной этап совместных стратегических учений Вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2021». Учения состоятся на полигоне Мулино, сообщает пресс-служба Кремля.

Российские военные совместно с воинскими контингентами ряда стран отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны и др. В учениях примут участие Вооруженные силы Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.