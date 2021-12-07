Путин проведет совещание с Правительством России по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря проведет совещание по экономическим вопросам с членами Правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что сегодняшняя беседа с Кабмином будет очень важной, так как нестабильная экономическая ситуация в мире требует особого внимания.

«Мы видим, что по-прежнему очень и очень неспокойная мировая экономика. Давят обстоятельства извне, требует постоянного внимания правительства. Правительство, собственно, этим постоянно занимается, – сказал Песков. – Президент тоже держит под своим контролем. Выступление Путина начальное будет открыто для прессы».

После завершения совещания в 18:00 российский лидер начнет переговоры с Президентом США Джо Байденом. Беседа пройдет по защищенной видеосвязи.