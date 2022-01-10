На этой неделе Путин проведет совещание с Кабмином и Совбезом

В течение недели Президент России Владимир Путин проведет совещания с Правительством и постоянными членами Совбеза РФ. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что Путин также примет участие в мероприятиях, приуроченных к 300-летию прокуратуры.

«Рабочие мероприятия на неделе — и Совбез ждем, много разных рабочих встреч, — я пока не могу сказать, какие из них будут публичными. Будет совещание с членами Правительства на этой неделе. У нас будет и мероприятие, которое приурочено к 300-летию прокуратуры России», — рассказал Песков.

Ранее Президент России стал участником внеочередной онлайн-сессии Совета безопасности ОДКБ, на которой обсуждалась ситуация в Казахстане.