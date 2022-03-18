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Официальная хроника
18 марта 2022  13:28

Путин проведет совещание с членами Совбеза и телефонный разговор с Макроном

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В сегодняшней рабочей повестке Президента РФ Владимира Путина значится проведение совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ и телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Мероприятия анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. 
Сегодня Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Песков назвал разговор, который длился около часа, жестким, но деловым. Основной темой обсуждения стала ситуация на Украине.

#Владимир Путин #совет безопасности #Эммануэль Макрон
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