Песков – о беседе Путина и Шольца: Это был жесткий разговор

Телефонный разговор, который состоялся сегодня между Президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, был жестким, но деловым. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разговор, конечно, вряд ли можно назвать дружеским... это жесткий разговор. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и в обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией [на Украине — ред.]», – цитирует Пескова РИА Новости. Разговор двух лидеров длился почти час.

Ситуация на Украине стала ключевой в сегодняшней беседе Путина и Шольца. Президент РФ, в частности подчеркнул, что Киев стремится затянуть переговоры, выдвигая новые нереалистичные предложения.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. Ее главной целью Президент РФ назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.