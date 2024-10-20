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Путин проведет совещание с членами Совбеза и примет участие в саммите БРИКС
На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.
«Мировая тема номер один на всю следующую неделю — Путин примет десятки своих коллег. <…> Внимание всех будет приковано к столице Татарстана», — было отмечено в передаче.
«В Казани — крупнейшее политическое событие мира, саммит БРИКС, формат БРИКС+, а еще и настоящий марафон двухсторонних встреч Путина <…> с лидерами ключевых стран планеты», — подчеркнул Зарубин, заметив, что будет наблюдаться «поток мероприятий и важнейших новостей».
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.
Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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