Путин проведет совещание с членами Совбеза и примет участие в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«Мировая тема номер один на всю следующую неделю — Путин примет десятки своих коллег. <…> Внимание всех будет приковано к столице Татарстана», — было отмечено в передаче.

«В Казани — крупнейшее политическое событие мира, саммит БРИКС, формат БРИКС+, а еще и настоящий марафон двухсторонних встреч Путина <…> с лидерами ключевых стран планеты», — подчеркнул Зарубин, заметив, что будет наблюдаться «поток мероприятий и важнейших новостей».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.