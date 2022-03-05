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Политика
5 марта 2022  14:50

Путин проведет совещание по экономическим вопросам на следующей неделе

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На следующей неделе Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по экономическим вопросам. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в мартовские праздники Президент не планирует отдыхать.

«Совещания планируются, они будут, мы будем вас информировать», — рассказал Песков.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против России.

#Владимир Путин #экономика
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