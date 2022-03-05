Путин проведет совещание по экономическим вопросам на следующей неделе

На следующей неделе Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по экономическим вопросам. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в мартовские праздники Президент не планирует отдыхать.

«Совещания планируются, они будут, мы будем вас информировать», — рассказал Песков.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против России.