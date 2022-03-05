Песков заявил, что Путину сейчас не до выходных

Президент России Владимир Путин не планирует отдыхать во время предстоящих длинных выходных. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Путин пока не планирует публичных мероприятий на эти даты, но продолжит работать и проводить телефонные переговоры.

«Пока [публичных] мероприятий нет, но планы исключительно рабочие: там есть и телефонные переговоры, сейчас уже запланированы. То есть рабочие дни, сейчас, конечно, не до выходных», – подчеркнул официальный представитель Кремля.