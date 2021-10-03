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Ру Тат
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3 октября 2021  19:44

Путин проведет серию встреч с руководителями парламентских партий

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На следующей неделе у Президента России Владимира Путина запланирован ряд встреч с руководителями политических партий. Об этом сегодня сообщалось в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо этого, глава государства проведет совещание с Правительством, посвященное вопросу развития энергетики, а также встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ранее Президент России поручил создать телешоу «Учитель года», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Путин Владимир #учитель года #парламентские партии
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