Путин проведет серию встреч с руководителями парламентских партий

На следующей неделе у Президента России Владимира Путина запланирован ряд встреч с руководителями политических партий. Об этом сегодня сообщалось в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо этого, глава государства проведет совещание с Правительством, посвященное вопросу развития энергетики, а также встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ранее Президент России поручил создать телешоу «Учитель года», о чем сообщало ИА «Татар-информ».