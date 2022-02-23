Путин проведет переговоры с Премьер-министром Пакистана 24 февраля

Президент России Владимир Путин завтра, 24 февраля, проведет переговоры с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии», — отмечается в сообщении.

Глава Правительства Пакистана прибудет в Россию с двухдневным визитом сегодня 23 февраля. В сопровождающую его делегацию будет входить ряд министров этой страны.

В ходе беседы Путин и Хан собираются затронуть «весь спектр двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики», отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел Пакистана.

Кроме того, лидеры двух стран «обменяются мнениями по основным региональным и международным вопросам, включая проблему исламофобии и ситуацию в Афганистане».

В предыдущий раз Премьер-министр Пакистана приезжал в Россию с визитом в 1999 году, тогда этот пост занимал Наваз Шариф, напоминает РБК.