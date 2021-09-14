news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 сентября 2021  17:26

Путин обсудил по телефону ряд вопросов с Премьер-министром Пакистана

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин сегодня обсудил по телефону ряд вопросов с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Путин и Хан выразили заинтересованность в координации подходов двух стран для ее стабилизации.

#афганистан #владимир путин #пакистан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное