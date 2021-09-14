Путин обсудил по телефону ряд вопросов с Премьер-министром Пакистана

Президент России Владимир Путин сегодня обсудил по телефону ряд вопросов с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Путин и Хан выразили заинтересованность в координации подходов двух стран для ее стабилизации.