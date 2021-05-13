Путин проведет 13 мая онлайн-встречу с Гутеррешем

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 13 мая, переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в удаленном режиме. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Москве с визитом находится генеральный секретарь ООН Гутерреш. И сегодня в режиме видеоконференции президент также пообщается с генсекретарем. Мы дадим сообщение, как мы делаем в случае телефонных разговоров», — приводит слова пресс-секретаря главы российского государства ТАСС.

При этом Песков заверил, что решение о виртуальном характере встречи с находящимся в Москве генсеком ООН вызвано не состоянием здоровья Президента РФ, а необходимыми мерами предосторожности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Антониу Гутерреш выразил готовность принять Владимира Путина в Нью-Йорке, если запланированное на осень заседание Генеральной Ассамблеи ООН «соберется вживую».