Генсек ООН заявил о планах провести онлайн-переговоры с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш намерен провести онлайн-переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в ходе своей поездки в Москву, которая состоится 12–14 мая.

«Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его», — приводит слова Гутерреша, сказанные в интервью российским новостным агентствам, РИА Новости.

На вопрос о том, запланирована ли встреча с Президентом РФ, генсек ООН ответил, что в ходе визита предполагается «виртуальный контакт» с российским лидером.

При этом он заверил: «<…> если Генеральная Ассамблея соберется вживую (что пока не ясно), я был бы рад принять президента Путина в Нью-Йорке, когда он приедет на Генассамблею (неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет в сентябре — прим. Т-и).

Антониу Гутерреш также выразил уверенность в том, что если сессия Генеральной Ассамблеи и не будет полностью проходить в очном формате, то в будущем ему представится еще много возможностей для встречи с Владимиром Путиным.