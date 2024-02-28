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Путин простился с председателем Верховного Суда Лебедевым
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Она проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве, уточнили в Кремле.
Глава государства почтил память покойного, возложил цветы к гробу покойного и выразил соболезнования его родственникам.
Напомним, что Лебедева не стало 23 февраля. Ему было 80 лет. Председателя Верховного Суда похоронят на Новодевичьем кладбище.
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