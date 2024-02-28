Путин простился с председателем Верховного Суда Лебедевым

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Она проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве, уточнили в Кремле.

Глава государства почтил память покойного, возложил цветы к гробу покойного и выразил соболезнования его родственникам.

Напомним, что Лебедева не стало 23 февраля. Ему было 80 лет. Председателя Верховного Суда похоронят на Новодевичьем кладбище.