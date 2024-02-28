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Политика 28 февраля 2024 11:13

Путин простился с председателем Верховного Суда Лебедевым

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Она проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве, уточнили в Кремле.

Глава государства почтил память покойного, возложил цветы к гробу покойного и выразил соболезнования его родственникам.

Напомним, что Лебедева не стало 23 февраля. Ему было 80 лет. Председателя Верховного Суда похоронят на Новодевичьем кладбище.

#Владимир Путин
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