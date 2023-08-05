Путин: Прошедшие в Казани Игры стран СНГ стали важным событием в спортивном календаре

Первые Игры стран СНГ, которые прошли в Казани в 2021 году, сегодня расширили свою географию и вышли на новый уровень. Теперь это значимое событие в жизни спортсменов Содружества. Об этом президент Владимир Путин заявил в своем приветствии к участникам и организаторам II Игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

«Отрадно, что состоявшиеся в 2021 году по инициативе России первые Игры стран СНГ прошли успешно, получили всестороннюю поддержку, стали важным событием в спортивном календаре государств Содружества», – говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Вторые игры стали еще масштабнее – на них собрались тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков, добавил Президент, подчеркнув, что для спортсменов это хороший шанс побороться за лидерство с достойными соперниками.

II Игры стран СНГ сыграют важную роль в развитии международного гуманитарного сотрудничества и помогут в популяризации спорта и активного образа жизни, добавил глава государства, пожелав спортсменами новых достижений.

Напомним, I Игры стран СНГ прошли в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Участие в них принимали атлеты из девяти стран содружества.