«На стыке двух цивилизаций»: в Казани завершились первые игры стран СНГ

В столице Татарстана с 4 по 11 сентября прошли первые игры стран СНГ, на которые съехались спортсмены из 9 стран содружества. Как проходила церемония закрытия, в репортаже ИА «Татар-информ».

Торжественная церемония закрытия игр состоялась на аллее флагов в Деревне Универсиады

Фото: ©Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Казань стала центром притяжения мировой спортивной общественности»

Торжественная церемония закрытия игр состоялась на аллее флагов в Деревне Универсиады. Среди почетных гостей мероприятия был вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

«Мы искренне рады, что первые в истории игры стран СНГ пошли в Казани, и она стала центром притяжения мировой спортивной общественности. Мы постарались показать трудолюбие и гостеприимство всего многонационального народа России. Хочется поблагодарить за доверие провести первые игры на стыке двух цивилизаций, восточной и западной, на территории Татарстана», - сказал Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин: «Мы искренне рады, что первые в истории игры стран СНГ пошли в Казани, и она стала центром притяжения мировой спортивной общественности Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что прошедшие игры станут не только запоминающимся спортивным праздником, но и символом дружбы народов, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями.

Где пройдут следующие игры стран СНГ?

Такие соревнования планируют проводить раз в два года на территории разных государств содружества. Первые игры прошли в Казани, но в последствии они могут стать хорошей традицией. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

«Я уверен, что вместе мы сможем продолжить этот спортивный праздник и сделать игры стран СНГ хорошей традицией. Все соревновались от души, со страстью, горячим сердцем и холодной головой. Я думаю, что праздник спорта в Казани получился», - поделился мнением Кадыров.

Азат Кадыров: «Я уверен, что вместе мы сможем продолжить этот спортивный праздник и сделать игры стран СНГ хорошей традицией» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

При этом он подчеркнул, что место проведения следующих соревнований будет определено до конца года. Замминистра выразил надежду, что после путешествия по странам содружества, игры снова вернутся в Россию, где есть много достойных городов, готовых к проведению таких мероприятий.

«Игры показали огромный потенциал молодых спортсменов»

Символично, что первые в истории игры стран СНГ проходят в год 30-летия основания содружества. Они показали, что в странах огромное количество молодых талантливых спортсменов, которые показали высокие результаты. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Исполкома СНГ Леонид Анфимов.

Игры стран СНГ показали, что в странах огромное количество молодых талантливых спортсменов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы стали свидетелями того, что у нас есть огромный потенциал в виде молодых спортсменов, которым по плечу представлять свои страны на мероприятиях мирового уровня и завоевать спортивную славу для своих государств», - заявил Анфимов.

Несмотря на то, что игры проводилось впервые, они были организованы и проведены блестяще. При этом проект будет жить долго и расширяться. К следующим соревнованиям будут приглашены страны и из-за пределов СНГ, что покажет открытость государств содружества не только для политического диалога, но и в других сферах, добавил он.

«Отличные игры для того, чтобы войти в предстоящий сезон»

Спортсмены остались довольны проведенными играми. Соревнования международного уровня - это всегда большой опыт. К тому же, это отличный старт нового сезона. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала спортсменка из Белоруссии Вера Волкова.

Спортсмены остались довольны проведенными играми Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Игры прошли на самом высоком уровне. Это большой опыт, несмотря на только девять стран, было интересно посоревноваться. У нас, в настольном теннисе, только начался сезон, игры стали хорошим стартом, чтобы войти в сезон и подготовиться к будущем соревнованиям», - отметила спортсменка.

На церемонии закрытия игр для участников и гостей была подготовлена небольшая культурная программа, рассказывающая о культуре и традициях Татарстана, после чего была объявлена общая дискотека.

На церемонии закрытия игр для участников и гостей была подготовлена небольшая программа, рассказывающая о культуре и традициях Татарстана Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Напомним, что Россия стала абсолютным победителем первых игр стран СНГ, завоевав 112 золотых медалей. На втором месте располодилась команда из Узбекистана с 23 золотыми медалями, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Казахстана, у них 18 золотых медалей.