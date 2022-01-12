Путин: Прокурорский надзор должен носить упреждающий характер

Генеральная прокуратура РФ ведет работу по многим направлениям, в сферу ее деятельности входят много задач, но главное, прокурорский надзор должен носить упреждающий характер. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на торжественном заседании, посвященном 300-летию российской прокуратуры.

«Уже не раз об этом говорил и хочу еще раз подчеркнуть: нужно не только пресекать отдельные нарушения закона, но и видеть системные проблемы — это также один из путей повышения эффективности вашей работы», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в прошлом году Генпрокуратура получила новые полномочия — представительство интересов России в межгосударственных органах, международных судах и арбитражах. По словам Путина, новация является дополнительным механизмом защиты интересов России и прав граждан.

«Очень рассчитываю, что прокуроры будут вести такую работу на самом высоком профессиональном уровне», — выразил надежду глава государства.