Президент России назвал приоритетные задачи прокуроров

Прокурорам в своей работе нужно ориентироваться на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют граждан больше всего. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на торжественном заседании, посвященном 300-летию российской прокуратуры, передает пресс-служба Кремля.

«В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около 5 миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия и важно оправдать это доверие», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан и добиваться своевременных и в полном объеме выплат зарплат, пособий и компенсаций, чтобы люди получали качественную медпомощь.

«В первую очередь это касается, конечно же, инвалидов и пенсионеров, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей», — добавил Путин.

Кроме того, сказал он, одна из приоритетных задач Прокуратуры — противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений.

«Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой, и надо эффективнее использовать предоставленные вам широкие полномочия», — подчеркнул Президент России.